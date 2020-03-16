В Кремле ответили на вопрос о переходе на удаленную работу из-за коронавируса

В Кремле не планируют вслед за офисами крупных компаний переходить на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 16 марта.

«Пока никаких указаний на этот счет нет. Администрация работает в обычном режиме, с необходимыми мерами предосторожности, которые, наверное, актуальны сейчас в любом офисе», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «администрация президента — это крупный офис, но не один из самых крупных».

Песков также заявил, что повода для введения на территории России режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса нет.

По последним данным, в России выявлено 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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