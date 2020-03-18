Собянин попросил москвичей перейти на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Соответствующее обращение опубликовано в его блоге.

Собянин отметил, что в особенности это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. «Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15-30 процентов офисных работников», — отметил мэр города и подчеркнул, что удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Собянин попросил не заменять эту меру вынужденными отпусками за свой счет.

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Как сообщалось ранее, в российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Из них десять граждан заразились непосредственно в России.

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