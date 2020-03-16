Московские школы закроют из-за коронавируса

В Москве с 21 марта будут закрыты все школы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, городские образовательные учреждения будут закрыты до 12 апреля. В этот период в школах организуют малые дежурные группы с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1-го по 4-й класс.

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Также мэр Москвы попросил родителей, которые уже решили не пускать детей на занятия, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. «Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — заявил Собянин.

Ранее 16 марта сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе. Также в рамках борьбы с распространением вируса введен запрет на мероприятия численностью более 50 человек в зданиях.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения оказались завозными, остальные — «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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