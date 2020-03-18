В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования, передает РИА Новости.

«При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — добавил он. Каникулы продлятся три недели.

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Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Из них десять граждан заразились непосредственно в России.

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