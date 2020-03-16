Из общежитий московского вуза решили выселить всех студентов из-за коронавируса

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) решили расселить общежития из-за коронавируса. Живущих в Москве иногородних студентов попросили покинуть комнаты и уехать в родные города, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, до 2 апреля будут закрыты четыре общежития — «Черемушки», «Вернадского», «Теплый стан» и «Царицыно». Проживающие в общежитиях студенты выпускных курсов должны будут завершить преддипломную практику до конца недели и уехать домой. Консультации по дипломным работам переведут в дистанционный формат.

«Было бы здорово узнать о закрытии ранее. <...> Я работаю в Москве, поэтому уехать домой в Краснодар проблематично. Сейчас думаю в срочном порядке снимать квартиру, но это будет сложно, учитывая, что все студенты сейчас тоже резко начнут искать квартиры, а повышение спроса нередко влечет за собой повышение стоимости аренды», — рассказала изданию студентка магистратуры Екатерина Нешко, подчеркнув, что все учащиеся уже оплатили проживание в общежитии при вузе.

Издание уточняет, что с 17 по 22 марта в МГИМО вводят «технические каникулы», после которых обучение будет переведено в дистанционный формат.

Ранее стало известно, что на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели студентов Московского государственного университета имени Ломоносова. Образовательный процесс в университете планируется организовывать в полном объеме с использованием «различных технологий». Приказ начнет действовать с 17 марта «до особого распоряжения».

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения Голикова назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!