Большой театр отменил все спектакли из-за коронавируса

Большой театр отменил все спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 16 марта.

Уточнятся, что такое решение было принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина, запретившего мероприятия, в которых принимает участие более 50 человек. Ограничения введены до 10 апреля.

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«Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей», — заявили в пресс-службе театра. При этом там рассказали, что репетиции постановок продолжатся.

14 марта стало известно, что из-за коронавируса временно закрылся московский музей «Гараж». По мнению его директора Антона Белова, единственная возможность минимизировать потенциальную опасность — остановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива.

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