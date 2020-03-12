Главный ночной клуб мира закрылся из-за пандемии коронавируса

Берлинский техно-клуб Berghain, один из самых известных ночных клубов в мире, отменил все мероприятия и закрылся до 20 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте заведения.

Отмечается, что решение о закрытии главного клуба было принято из-за угрозы здоровью работников клуба, выступающих артистов и гостей.

11 марта в Берлине запретили до 12 апреля проводить массовые мероприятия численностью более тысячи человек, сообщается на главном городском портале. В тот же день стало известно, что крупнейшая сеть кинотеатров в Северной Ирландии Omniplex стала рассаживать посетителей залов из-за вспышки коронавируса. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Днем ранее мэрия Москвы запретила на месяц мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

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