Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса

Крупнейшая сеть кинотеатров в Северной Ирландии Omniplex стала рассаживать посетителей залов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Новые меры были введены после того, как число зараженных вирусом в регионе Великобритании достигло 16 человек. Всего в стране зафиксировано 373 случая заражения.

«Это означает, что мы на 50 процентов снизили вместимость наших залов, чтобы успокоить кинолюбителей», — отметил глава Omniplex Пол Джон Андерсон.

Omniplex — первая в мире киносеть, которая ввела политику рассаживания в залах из-за вспышки смертельного коронавируса.

10 марта мэрия Москвы запретила на месяц мероприятия с участием более пяти тысяч человек. В тот же день стало известно об отмене одного из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла».

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