Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится «Коачелла», были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Организаторы «Коачеллы» пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее во вторник стало известно, что группа Pearl Jam отменила концерты из-за коронавируса. По той же причине были отложены свадьба Кэти Перри и Орландо Блума, церемония вручения болливудского «Оскара» и премьера нового фильма о Джеймсе Бонде.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!