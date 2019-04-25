Посетители крупнейшего музыкального фестиваля массово подхватили герпес

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В этом году на одном из крупнейших музыкальных фестивалей США и всего мира под названием Коачелла (Coachella) зафиксировали вспышку герпеса. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сайт HerpAlert, который содержит информацию о диагностике и лечении передающихся половым путем заболеваний.

Мероприятие стартовало 12 апреля, и с этого дня на портале увеличилось число обращений от людей, столкнувшихся с этой проблемой. Отмечается, что около 1105 случаев было зарегистрировано в калифорнийских городах Индио, Палм-Дезерт, Лос-Анджелес и Сан-Диего — именно там проживает большая часть гостей Коачеллы.

Представители HerpAlert рассказали TMZ, что обычно получают около 12 заявок в день, но за первые два дня фестиваля с ними связались почти 250 пациентов. По данным сайта, последний раз подобный всплеск наблюдался в 2018 году в выходные, когда проходила церемония вручения «Оскара». Тогда специалисты зафиксировали 60 обращений за день.

Фестиваль музыки и искусств в калифорнийской долине Коачелла впервые прошел в 1999-м. В этом году на мероприятии выступили такие звезды, как Childish Gambino, Ариана Гранде, Билли Айлиш и Идрис Эльба.

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