В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе

Во время выступления на фестивале Coachella в поп-певицу Ариану Гранде запустили лимон. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что кинуть в артистку цитрус могли поклонники Бейонсе, которые оказались недовольны, что 25-летняя звезда получила за выход на сцену больше денег, чем их кумир. В статье уточняется, что лимоны ассоциируются с Бейонсе особенно после выхода ее шестого альбома Lemonade в апреле 2016 года.

На распространенных в соцсетях роликах видно, как запущенный в звезду фрукт ударяется о ее грудь, а после этого Гранде останавливает свое выступление со словами: «Это потому что кто-то из вас швырнул в меня лимон, вот дерьмо».

Согласно данным The Sun, за выступление на Coachella артистка получила восемь миллионов долларов. Это в два раза меньше, чем гонорар, который заплатили Бейонсе в 2018 году.

Ариана Гранде — актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. 8 февраля она выпустила пятый студийный альбом Thank U, Next, состоящий из 12 треков. В тот же день у нее вышел клип Break Up with Your Girlfriend, Iʼm Bored, набравший за неделю более 61 миллиона просмотров.

В феврале Гранде также признали самой популярной женщиной в Instagram. Она сместила с этой позиции Селену Гомес.

