Ариана Гранде поддержала бойкот песни Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде поддержала решение фанатов бойкотировать ее песню 7 Rings. Об этом сообщает журнал People в четверг, 14 февраля.

За последнюю неделю композиция исполнительницы закрепилась на первых местах американских музыкальных чартов, в связи с чем поклонники запустили в соцсетях хештег #BOYCOTT7RINGS. Они объяснили свою инициативу тем, что другие песни артистки тоже заслуживают попасть в топы хит-парадов.

Поп-звезда обратила внимание на запущенный в интернете флешмоб. «Вы такие безумные и веселые, я вас люблю. Нет ничего забавнее, чем бойкотировать 7 Rings. Я не могу, безумно смеюсь», — написала певица в своем Twitter-аккаунте, добавив, что ее поклонники самые преданные.

Ариана Гранде — 25-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. 8 февраля она выпустила пятый студийный альбом Thank U, Next, состоящий из 12 треков. В тот же день у нее вышел клип Break Up with Your Girlfriend, Iʼm Bored, набравший за неделю более 61 миллиона просмотров.

В ноябре 2018 года Гранде признали женщиной года по версии журнала Billboard. Критики отметили, что она обрела популярность, не следуя каким-то определенным трендам и музыкальным направлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!