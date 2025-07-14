Раскрыты подробности о массовой драке туристов у подъемника в Сочи

Полиция Сочи ищет устроивших массовую драку у подъемника туристов

Полиция Сочи проводит проверку после новостей о массовой драке туристов у подъемника на «Газпром Поляне». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что правоохранители разыскивают людей, устроивших потасовку у канатной дороги. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Тем временем в администрации курорта «Газпром Поляна» заявили, что конфликт разрешился до прибытия сотрудников, а пострадавшей девушке медицинская помощь не понадобилась. «Администрация курорта не может нести ответственность за поведение каждого человека, категорически осуждает любые проявления агрессии и насилия», — цитирует РИА Новости.

Массовая драка в «Газпром Поляне» произошла 12 июля. В тот день курорт проводил акцию и предлагал покататься на канатной дороге за 100 рублей, вместо 2 тысяч рублей. На видео с места происшествия заметно, что один из дебоширов жестоко избил женщину, назвав ее «шваброй».