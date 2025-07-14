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17:48, 14 июля 2025Россия

В Госдуме ответили на угрозу главы Минобороны Германии «убивать российских солдат»

Депутат Госдумы Чепа: У немецких министров очень слабая историческая память
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» говорят об очень слабой исторической памяти немецких министров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Потомки нацистов очень быстро получат ответ от российских военных, в этом они могут не сомневаться. Вообще подобные заявления свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немцев. Однако мы всегда готовы им напомнить историю», — сказал депутат.

Чепа также заявил, что немецкие или французские войска, которые решат появиться на Украине, будут целью номер один для Вооруженных сил России. По мнению парламентария, иностранные военные контингенты уничтожат очень быстро.

Писториус ранее заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО. При этом он подчеркнул, что речь якобы не идет о запугивании — Германия, по его словам, просто демонстрирует готовность защищаться.

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