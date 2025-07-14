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17:56, 14 июля 2025Бывший СССР

США захотели поставлять Киеву ракеты с истекающим сроком годности

Подоляка: Трамп рассматривает поставку ракет Киеву как бизнес
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Юрий Подоляка

Юрий Подоляка. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп рассматривает поставку дальнобойных ракет Киеву как бизнес. Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Для Трампа это бизнес. Причем очень выгодный. Дело в том, что в американской армии есть четкие правила хранения боеприпасов, и для ракет AGM-158 [AGM-158 JASSM] сроки годности составляют 20-25 лет», — написал он.

Подоляка подчеркивает, что поставки первого вида таких ракет для Вооруженных сил (ВС) США выполнялись в период с 2003 по 2008 годы, а второго — с 2010 года. Военный блогер убежден, что Трамп собирается поставлять Киеву более старые ракеты, те, у которых истекает срок годности и их необходимо списывать.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп 14 июля планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Также в июле президент США Дональд Трамп заявил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot.

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