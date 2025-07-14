Президент Хорватии Миланович: Принятие Украины в ЕС раньше Балкан — оскорбление

Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) раньше Балкан является оскорблением, поскольку границы территории под контролем Киева четко не определены. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает ТАСС.

«Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость некоторых европейских структур не прекратятся. Украина — это страна, находящаяся в состоянии войны, без четко определенной территории, которая неспособна себя финансировать», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поднимет в ЕС вопрос о насилии при мобилизации на Украине. Он подчеркнул, что на Украине людей, в том числе непригодных к службе, «похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», жестоко избивая.