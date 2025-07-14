Страна НАТО поднимет в ЕС вопрос о насилии на Украине

Сийярто: Венгрия поднимет в ЕС вопрос о насилии при мобилизации на Украине

Венгрия поднимет в Европейском союзе (ЕС) вопрос о насилии при мобилизации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Завтра на заседании совета министров иностранных дел [ЕС] в Брюсселе я подниму этот вопрос и настоятельно призову Европейский союз занять общую позицию и сказать, считает ли Брюссель приемлемым насилие и жестокие меры принуждения, которые практикуются [при призыве в армию] на Украине», — отметил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что на Украине людей, в том числе непригодных к службе, «похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», жестоко избивая. Он назвал неприемлемыми подобные случаи, так как они противоречат «не только правам человека и международному законодательству, но и основным гуманитарным нормам».

Ранее 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен, проживавший в городе Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, не смог пережить травмы спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями.

10 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования его семье.