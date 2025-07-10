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14:01, 10 июля 2025Мир

Орбан выразил соболезнования семье погибшего на Украине венгра

Орбан выразил соболезнования в связи с гибелью венгра при мобилизации на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования в связи с гибелью закарпатского венгра при мобилизации на Украине. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва на Украине. В эти тяжелые часы мы с вами», — написал премьер.

45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен, проживавший в городе Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, скончался в больнице спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями.

Ранее замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сообщил, что посол Украины в Будапеште был вызван в МИД в связи с гибелью венгра от полученных травм при мобилизации.

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