Орбан выразил соболезнования семье погибшего на Украине венгра

Орбан выразил соболезнования в связи с гибелью венгра при мобилизации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования в связи с гибелью закарпатского венгра при мобилизации на Украине. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва на Украине. В эти тяжелые часы мы с вами», — написал премьер.

45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен, проживавший в городе Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, скончался в больнице спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями.

Ранее замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сообщил, что посол Украины в Будапеште был вызван в МИД в связи с гибелью венгра от полученных травм при мобилизации.