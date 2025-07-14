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17:47, 14 июля 2025Спорт

Тутберидзе дала совет одиноким женщинам

Тренер Этери Тутберидзе посоветовала одиноким женщинам наслаждаться жизнью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала совет одиноким женщинам. Ее слова приводит Sportbox со ссылкой на журнал «Мнение редакции* может не совпадать».

«Если по какой‑то причине сложилось так, что нет рядом мужчины, надо просто наслаждаться жизнью, как она есть», — заявила специалист. Она посчитала, что нет причин страдать и кого‑то искать.

Тутберидзе не состоит в браке. У нее есть дочь Диана Дэвис, которая также занимается фигурным катанием и выступает в танцах на льду.

Педагогические методы Тутберидзе неоднократно критиковались. Так, российская фигуристка Александра Степанова сравнила работу в группе с адом, а финская фигуристка Кира Корпи назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

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