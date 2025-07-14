Элджею подарили болид «Формулы-3» по цене более 10 миллионов рублей

Рэперу Элджею подарили болид «Формулы-3» по цене более 10 миллионов рублей

Российскому рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) подарили роскошный автомобиль на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что в честь 31-летия артиста его друзья устроили закрытую вечеринку-сюрприз, на которой преподнесли ему болид «Формулы-3». Цена подобного автомобиля составляет более 10 миллионов рублей, указывается со ссылкой на автоэкспертов.

При этом известно, что на мероприятии в том числе присутствовали стилист Гоша Карцев, ведущая и блогерша Мария Миногарова, певец Коста Лакоста, а также родители рэпера.

Ранее в июле сообщалось, что стример Бустер купил Ferrari за десятки миллионов рублей.