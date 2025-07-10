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13:18, 10 июля 2025Ценности

Стример Бустер купил Ferrari за десятки миллионов рублей

Российский стример Бустер купил желтый Ferrari стоимостью от 40 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Satyr / YouTube

Российский стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) похвастался новой иномаркой за десятки миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

28-летний блогер заявил, что приобрел Ferrari 296 GTS без пробега. При этом он продемонстрировал фото автомобиля желтого цвета. «Знакомьтесь, это Пикачу. (...) Очень нравится, она [машина] супер комфортная», — отметил в подписи автор поста.

При этом стример не стал раскрывать цену покупки. Однако на сайте auto.ru стоимость указанной разновидности Ferrari начинается с 40 миллионов рублей.

Ранее в июле бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей.

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