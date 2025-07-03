Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:27, 3 июля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей

Блогерша Дилара Зинатуллина купила Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась новой иномаркой за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,2 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала снимки, где позировала в джинсах и черном кроп-топе рядом с автомобилем Mercedes-Benz G-Class белого цвета. В том числе ее запечатлели, когда она лежала на капоте машины и сидела в багажнике. «Знакомьтесь, Жемчужинка — моя новая любовь», — указала в подписи девушка.

При этом на сайте auto.ru подобные транспортные средства 2024-2025 годов выпуска предлагаются к покупке по цене от 15 до 41 миллиона рублей. Однако точную стоимость автомобиля блогерша не раскрыла.

В июне сына Рамзана Кадырова Адама заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в июле при одном условии

    Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

    Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Российские войска развили наступательный успех в Запорожской области

    Место взрыва в Луганске попало на видео

    Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

    Челябинский рабочий выиграл в лотерею после сна жены о рыжем пауке

    Раскрыта причина сниженной емкости аккумулятора iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости