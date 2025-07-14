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17:43, 14 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на поездку Пашиняна в Брюссель

Сенатор Климов: Многовекторная политика Армении может привести к тупику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что «многовекторная политика» премьер-министра Армении Никола Пашиняна может завести в тупик. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

Он прокомментировал трехстороннюю встречу Пашиняна в Брюсселе 14 июля с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, у премьер-министра запланирована встреча с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

«Господин Пашинян — не единственный деятель постсоветского пространства, который хочет одновременно быть везде. Ему кажется, таким как он, что это и есть многовекторная политика, но такого рода в кавычках «многовекторная политика» иногда заводит в тупик, и очень хочется, чтобы этой участи зайти в тупик в итоге армянский народ избежал», — сказал Климов.

При это он подчеркнул, что подобные встречи — суверенное право Армении, но получить отовсюду плюсы мало кому удавалось.

В апреле в Армении утвердили закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Его подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

При этом 3 июля в МИД республики заявляли о том, что Армения хотела бы стать членом ШОС.

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