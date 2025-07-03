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13:55, 3 июля 2025Бывший СССР

Армения захотела стать членом ШОС

МИД Армении: Республика хочет стать членом ШОС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 23artashes / Wikimedia

Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД республики, передает РИА Новости.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее депутат Национального Собрания Армении Овик Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации со стороны Еревана. Так парламентарий отреагировал на предложение приватизировать компанию «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении и хотела бы видеть ее развивающейся и процветающей страной. По ее словам, Москва выступает за сохранение законности в республике с опорой на конституцию.

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