Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 3 июля 2025Бывший СССР

В парламенте Армении призвали Москву не реагировать на провокации Еревана

Армянский депутат Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации Еревана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Овик Агазарян

Овик Агазарян. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Депутат Национального Собрания Армении Овик Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации со стороны Еревана. Об этом сообщает News.am.

Так парламентарий отреагировал на предложение приватизировать компанию «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Он подчеркнул, что подобный шаг пытаются сделать, чтобы углубить антироссийские настроения в обществе и «повернуть» страну на Запад.

«Это делается для того, чтобы завтра, послезавтра мы повернули на Запад, а Запад начинается с Турции, а Турция, если мы начнем идти на Запад, сообщит об этом 300 тысячам беженцев. Небольшая часть из 300 тысяч беженцев приедет в Армению, и вы все знаете, что будет. Я прошу российскую сторону не поддаваться на наши провокации», — сказал армянский депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия заинтересована в стабильности братской Армении и хотела бы видеть ее развивающейся и процветающей страной. По ее словам, Москва выступает за сохранение законности в республике с опорой на конституцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    Названы полезные продукты при болях в суставах

    Пригожин назвал Инстасамку патриотом

    Россиянин обустроил нарколабораторию в доме матери

    В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

    В Кремле высказались о сроках завершения СВО

    Стало известно о взрыве в центре Луганска

    В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

    «Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

    Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости