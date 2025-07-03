В парламенте Армении призвали Москву не реагировать на провокации Еревана

Армянский депутат Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации Еревана

Депутат Национального Собрания Армении Овик Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации со стороны Еревана. Об этом сообщает News.am.

Так парламентарий отреагировал на предложение приватизировать компанию «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Он подчеркнул, что подобный шаг пытаются сделать, чтобы углубить антироссийские настроения в обществе и «повернуть» страну на Запад.

«Это делается для того, чтобы завтра, послезавтра мы повернули на Запад, а Запад начинается с Турции, а Турция, если мы начнем идти на Запад, сообщит об этом 300 тысячам беженцев. Небольшая часть из 300 тысяч беженцев приедет в Армению, и вы все знаете, что будет. Я прошу российскую сторону не поддаваться на наши провокации», — сказал армянский депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия заинтересована в стабильности братской Армении и хотела бы видеть ее развивающейся и процветающей страной. По ее словам, Москва выступает за сохранение законности в республике с опорой на конституцию.