Захарова назвала российский интерес относительно Армении

Захарова: Россия искренне заинтересована в стабильности Армении

Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении и хотела бы видеть ее развивающейся и процветающей страной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении (...) Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Москва хотела бы видеть Армению стабильным, процветающим и развивающимся государством. По ее словам, Москва выступает за сохранение законности в республике с опорой на конституцию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениям сотрудникам компании «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. По его словам, уволены будут работники, занимающиеся политической активностью.