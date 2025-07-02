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16:55, 2 июля 2025Бывший СССР

Захарова назвала российский интерес относительно Армении

Захарова: Россия искренне заинтересована в стабильности Армении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении и хотела бы видеть ее развивающейся и процветающей страной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении (...) Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Москва хотела бы видеть Армению стабильным, процветающим и развивающимся государством. По ее словам, Москва выступает за сохранение законности в республике с опорой на конституцию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениям сотрудникам компании «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. По его словам, уволены будут работники, занимающиеся политической активностью.

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