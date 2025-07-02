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12:46, 2 июля 2025Бывший СССР

Пашинян пригрозил работникам компании арестованного Карапетяна

Пашинян пригрозил уволить сотрудников Электросетей Армении Карапетяна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / AP

Сотрудники компании «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, занимающиеся политической активностью, будут уволены. Так в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) им пригрозил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сотрудники "Электросетей Армении", которые, оставив свою работу, были вовлечены в политические интриги, будут уволены в июле», — написал он.

Кроме того, по словам политика, под суд отправят тех, кто принуждает сотрудников компании к участию в собраниях. При этом он уточнил, что те, кто не подчиняется первым двум группам, не столкнутся с проблемами, а уволенные ранее сотрудники будут восстановлены и получат невыплаченную им зарплату.

Ранее Пашинян поблагодарил силовиков, задержавших лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников. Он также подчеркнул, что намерен представить их к государственным наградам.

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