Пашинян захотел отблагодарить задержавших священника силовиков одним способом

Пашинян намерен наградить силовиков, задержавших архиепископа Галстаняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен наградить силовиков, задержавших лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников. Об этом он заявил на заседании правительства, фрагмент которого политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу выразить благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы (...) Было бы целесообразно представить к государственным наградам наиболее отличившихся сотрудников [силовых ведомств]», — заявил Пашинян.

25 июня следственный комитет Армении обвинил Галстаняна в терроризме и намерении захватить власть в стране. Он был задержан.

Баграт Галстанян был лидером протестов в Армении весной 2024 года. Он выступал против делимитации границ с Азербайджаном и выступал за отставку правительства Никола Пашиняна.