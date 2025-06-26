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12:04, 26 июня 2025Бывший СССР

Пашинян захотел отблагодарить задержавших священника силовиков одним способом

Пашинян намерен наградить силовиков, задержавших архиепископа Галстаняна
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен наградить силовиков, задержавших лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников. Об этом он заявил на заседании правительства, фрагмент которого политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу выразить благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы (...) Было бы целесообразно представить к государственным наградам наиболее отличившихся сотрудников [силовых ведомств]», — заявил Пашинян.

25 июня следственный комитет Армении обвинил Галстаняна в терроризме и намерении захватить власть в стране. Он был задержан.

Баграт Галстанян был лидером протестов в Армении весной 2024 года. Он выступал против делимитации границ с Азербайджаном и выступал за отставку правительства Никола Пашиняна.

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