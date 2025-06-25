В Армении возглавившего оппозицию архиепископа обвинили в терроризме

СК Армении обвинил архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти

Следственный комитет (СК) Армении обвинил в терроризме с целью захвата власти лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба СК республики.

«[Галстанян] с ноября 2024 года для достижения этой цели, с предварительного согласия ряда участников движения, приобрел необходимые средства и инструменты для совершения актов терроризма и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», — говорится в заявлении ведомства.

По версии СК Армении, Галстанян вместе с другими членами оппозиционного движения решили сформировать «200–250 ударных групп». В состав каждой из них должны были войти до 25 человек с военной подготовкой.

Уточняется, что перед ударными группами стояли «четкие задачи». При этом, отметили в СК Армении, для участников других групп они были засекречены. Конечная цель, по информации Следкома республики, заключалась в «создании неконтролируемой ситуации» в населенных пунктах на территории страны в течение 24-36 часов.

В июне 2024 года Галстанян призвал граждан собраться на массовые акции протеста. Он заявил, что акция неповиновения должна продолжаться четыре дня без перерыва.