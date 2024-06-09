Лидер армянской оппозиции призвал собраться на четырехдневный протест

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан 10 июня собраться на массовые акции протеста. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.
Так, он отметил, что акция неповиновения должна продолжаться четыре дня без перерыва. «Не отдыхая, мы должны быть на улице, чтобы продиктовать свою волю», — заявил священнослужитель.
При этом Галстанян подчеркнул, что в списке требований оппозиции остается отставка правительства страны. «Другие политические решения, которые обсуждались на площади, не исключены и подлежат обсуждению», — также добавил лидер митингующих.
Ранее в июне протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Они добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения передать приграничные села Азербайджану.