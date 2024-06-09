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20:53, 9 июня 2024Бывший СССР

Лидер армянской оппозиции призвал собраться на четырехдневный протест

Лидер армянской оппозиции Галстанян призвал собраться на четырехдневный протест
Баграт Галстанян

Баграт Галстанян. Фото: Александр Патрин / ТАСС

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан 10 июня собраться на массовые акции протеста. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Так, он отметил, что акция неповиновения должна продолжаться четыре дня без перерыва. «Не отдыхая, мы должны быть на улице, чтобы продиктовать свою волю», — заявил священнослужитель.

При этом Галстанян подчеркнул, что в списке требований оппозиции остается отставка правительства страны. «Другие политические решения, которые обсуждались на площади, не исключены и подлежат обсуждению», — также добавил лидер митингующих.

Ранее в июне протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Они добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения передать приграничные села Азербайджану.

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      Карина Черных
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