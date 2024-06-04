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11:51, 4 июня 2024Бывший СССР

Армянские протестующие сковали себя цепью

Протестующие сковали себя цепью перед офисом омбудсмена Армении

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Армения»

Протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

На видео несколько мужчин выстроились в очередь и сковали себя цепью. Некоторые участники акции также заклеили рты красным скотчем.

Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, отметил отсутствие полиции перед офисом омбудсмена. «Либо защитник прав человека не имеет значимости в их глазах, либо они хотят показать, что омбудсмен и впрямь служит людям», — заявил он.

Ранее в Ереване произошли стычки полицейских с протестующими у здания МИД Армении. Стороны бросали друг в друга бутылки.

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      Юрий Леонов
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