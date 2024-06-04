Армянские протестующие сковали себя цепью

Протестующие сковали себя цепью перед офисом омбудсмена Армении

Протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

На видео несколько мужчин выстроились в очередь и сковали себя цепью. Некоторые участники акции также заклеили рты красным скотчем.

Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, отметил отсутствие полиции перед офисом омбудсмена. «Либо защитник прав человека не имеет значимости в их глазах, либо они хотят показать, что омбудсмен и впрямь служит людям», — заявил он.

Ранее в Ереване произошли стычки полицейских с протестующими у здания МИД Армении. Стороны бросали друг в друга бутылки.