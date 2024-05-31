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14:48, 31 мая 2024Бывший СССР

В Армении начались стычки полицейских с протестующими у здания МИД

В Ереване начались стычки полицейских с протестующими у здания МИД

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Ереване начались стычки полицейских с протестующими у здания МИД Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Стороны бросают друг в друга бутылки. Правоохранители начали задержания», — говорится в публикации.

Ранее лидер протестов в Армении, архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей министерства иностранных дел страны спуститься к участникам акции в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание внешнеполитического ведомства. Он требует от МИД высказать позицию по поводу антиармянских заявлений властей Азербайджана и Турции.

30 мая армянская полиция на фоне начала акцией протеста стягивала силы к зданию правительства. Галстанян призывал своих сторонников устроить акцию протеста на площади Республики перед зданием Кабмина во время заседания.

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      Кристина Есикова
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