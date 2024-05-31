Лидер протестов в Армении поставил перед МИД страны ультиматум

Лидер протестов Баграт дал сотрудникам МИД Армении 30 минут на выход из здания

Лидер антиправительственных протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей министерства иностранных дел (МИД) страны спуститься к митингующим в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание ведомства. Об этом сообщают РИА Новости.

«Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним», — заявил Галстанян у здания министерства.

Он требует от представителей ведомства высказать позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Азербайджана и Турции.

Протестующие добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения передать приграничные села Азербайджану.

Ранее полиция Армении стянула силы к зданию правительства. Это было сделано на фоне массовых акций протеста.