Лидер протестов в Армении поставил перед МИД страны ультиматум
Лидер антиправительственных протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей министерства иностранных дел (МИД) страны спуститься к митингующим в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание ведомства. Об этом сообщают РИА Новости.
«Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним», — заявил Галстанян у здания министерства.
Он требует от представителей ведомства высказать позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Азербайджана и Турции.
Протестующие добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения передать приграничные села Азербайджану.
Ранее полиция Армении стянула силы к зданию правительства. Это было сделано на фоне массовых акций протеста.