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13:30, 31 мая 2024Бывший СССР

Лидер протестов в Армении поставил перед МИД страны ультиматум

Лидер протестов Баграт дал сотрудникам МИД Армении 30 минут на выход из здания

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Лидер антиправительственных протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей министерства иностранных дел (МИД) страны спуститься к митингующим в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание ведомства. Об этом сообщают РИА Новости.

«Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним», — заявил Галстанян у здания министерства.

Он требует от представителей ведомства высказать позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Азербайджана и Турции.

Протестующие добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения передать приграничные села Азербайджану.

Ранее полиция Армении стянула силы к зданию правительства. Это было сделано на фоне массовых акций протеста.

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      Илья Таксюр
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