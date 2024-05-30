Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне акций протеста

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне начала протестов

Полиция Армения стянула силы на фоне начала акцией протеста к зданию правительства, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, лидер протестов против делимитации границы Баграт Галстанян призвал своих сторонников устроить акцию протеста на площади Республики перед зданием кабинета министров во время заседания правительства.

Протестующие выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что Армянская апостольская церковь приостановила духовную и церковную службу архиепископа Баграта Галстаняна. Ранее сам Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения, так как планирует баллотироваться на пост главы государства. После митинга он намерен провести беседу с Пашиняном.

