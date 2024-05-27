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11:56, 27 мая 2024Бывший СССР

Армянская церковь приостановила церковную службу Баграта Галстаняна

Армянская церковь приостановила службу оппозиционного архиепископа Галстаняна
Архиепископ Баграт

Архиепископ Баграт . Фото: Der Myron / Wikipedia

Армянская апостольская церковь приостановила духовную и церковную службу лидера антиправительственных протестов в Ереване архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Галстанян остается в сане архиепископа.

Священнослужитель возглавляет оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», требующего отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за его решения о передаче четырех приграничных сел Азербайджану.

В Ереване проходят митинги, возглавляемые архиепископом. Протестующие выдвинули его кандидатуру на пост нового премьера.

Ранее сам Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения, так как планирует баллотироваться на пост главы государства. После митинга он намерен провести беседу с Пашиняном.

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      Илья Таксюр
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