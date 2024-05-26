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17:04, 26 мая 2024Бывший СССР

В Армении выдвинули новую кандидатуру в премьеры страны

Митингующие попросили выдвинуть архиепископа Галстаняна в премьеры Армении
Архиепископ Баграт Галстанян

Архиепископ Баграт Галстанян. Фото: Александр Патрин / ТАСС

Участники митинга движения «Тавуш во имя родины» в Ереване попросили выдвинуть кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна в премьер-министры Армении, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 мая.

«Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Баграт Галстанян», — заявил один из лидеров организации Гурген Меликян.

Сам Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения — он намерен баллотироваться на пост премьера страны. После митинга он намерен провести беседу с действующим премьером Армении Николом Пашиняном.

Ранее вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре. Судно село на территории городского стадиона. Сам политик не пострадал. Он сообщил, что экстренная посадка произошла в результате неблагоприятных погодных условий.

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      Анастасия Алимпиева
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