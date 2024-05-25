Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

Вертолет премьера Армении Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре

Вертолет премьера Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, воздушному судну пришлось садиться на территории городского стадиона. Позднее сам политик сообщил, что с ним все в порядке, а посадка была совершена из-за погодных условий.

Известно, что Пашинян намеревался посетить город Ташир, который находится близ границы Армении и Грузии.

Ранее сообщалось, что Пашинян не приехал в Туркмению на встречу премьер-министров СНГ. Вместо Пашиняна на встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.