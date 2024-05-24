Пашинян не приехал в Туркмению на встречу премьер-министров СНГ

ТАСС: Пашинян не приехал в Ашхабад на встречу премьер-министров СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо Пашиняна на встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

Также на встрече не было премьер-министров Азербайджана и Узбекистана. Их заменили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и бывший премьер-министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Ранее Армения отказалась участвовать в заседании Совета глав министерств иностранных дел стран СНГ. Причину отказа в республике не озвучили.