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16:47, 24 мая 2024Бывший СССР

Пашинян не приехал в Туркмению на встречу премьер-министров СНГ

ТАСС: Пашинян не приехал в Ашхабад на встречу премьер-министров СНГ

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо Пашиняна на встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

Также на встрече не было премьер-министров Азербайджана и Узбекистана. Их заменили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и бывший премьер-министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Ранее Армения отказалась участвовать в заседании Совета глав министерств иностранных дел стран СНГ. Причину отказа в республике не озвучили.

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      Илья Таксюр
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