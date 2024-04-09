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05:17, 9 апреля 2024Бывший СССР

Армения отказалась участвовать в заседании Совета глав МИД стран СНГ

Глава МИД Армении Мирзоян не примет участие в заседании СМИД СНГ 12 апреля
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Армения отказалась принимать участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ, которое состоится в Минске. Об этом сообщает армянский новостной портал Panorama.am со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД СНГ», — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на пятницу, 12 апреля.

В марте премьер Армении Никол Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ. По его словам, Ереван не имеет постоянного представителя в ОДКБ, не участвует в переговорах ОДКБ на высоком и высочайшем уровне, но и не блокирует принимаемые решения.

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      Марина Совина
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