Армения отказалась участвовать в заседании Совета глав МИД стран СНГ

Глава МИД Армении Мирзоян не примет участие в заседании СМИД СНГ 12 апреля

Армения отказалась принимать участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ, которое состоится в Минске. Об этом сообщает армянский новостной портал Panorama.am со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД СНГ», — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на пятницу, 12 апреля.

В марте премьер Армении Никол Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ. По его словам, Ереван не имеет постоянного представителя в ОДКБ, не участвует в переговорах ОДКБ на высоком и высочайшем уровне, но и не блокирует принимаемые решения.