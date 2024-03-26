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12:11, 26 марта 2024Бывший СССР

Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ

Пашинян: Армения не участвует в работе ОДКБ, но и не блокирует решения

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Reuters

Армения заморозила свое участие в ОДКБ: не блокирует решения организации, но и не участвует в принятии решений. О подробностях заморозки участия в организации рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью греческой газете Kathimerini.

«По состоянию на сентябрь 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ, и мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высоком и высочайшем уровне. Однако мы не блокируем решения, но и не участвуем в них», — заявил Пашинян.

По его словам, ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Армении в период 2021-2022 годов, что и повлекло за собой заморозку участия в организации.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили процесс заключения мира между Арменией и Азербайджаном.

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      Валентин Карант
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