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17:28, 21 марта 2024Бывший СССР

Пашинян и Макрон обсудили мир между Арменией и Азербайджаном

Пашинян и Макрон обсудили мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik, Government Pool Photo / AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили процесс заключения мира между Ереваном и Баку. Подробности встречи лидеров стран в Брюсселе передает ТАСС.

По сообщению пресс-службы кабинета министров Армении, на встрече Пашинян и Макрон обсудили шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, процессы, происходящие на Южном Кавказе и сотрудничество Армении и Евросоюза.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку не нашли соглашения по картам делимитации. По его словам, Баку и Ереван все же понимают необходимость процесса делимитации, который, по его мнению, должен основываться на Алма-Атинской декларации, что означает «отражение на земле самых свежих границ советского периода».

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      Валентин Карант
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