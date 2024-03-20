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16:42, 20 марта 2024Бывший СССР

Армения и Азербайджан не смогли договориться по картам для делимитации

Пашинян: Армения и Азербайджан не пришли к согласию по картам делимитации
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку не нашли соглашения по картам делимитации. Слова премьера передает РИА Новости.

«Согласия по картам между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет. Есть согласие, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что Баку и Ереван понимают необходимость процесса делимитации, который, по его мнению, должен основываться Алма-Атинской декларации, что означает «отражение на земле самых свежих границ советского периода».

Ранее Пашинян заявил, что Армения подверглась нападению неназванных внешних недемократических сил, поэтому была вынуждена присоединиться к Международному уголовному суду.

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      Валентин Карант
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