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21:13, 12 июля 2025Бывший СССР

На Украине повторно мобилизовали в ВСУ вернувшихся из плена солдат

ТЦК на Украине повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из плена солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернувшихся в страну из российского плена солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В силовом ведомстве в качестве примера рассказали о мобилизации активиста Майдана Андрея Коломийца.

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат», — подчеркнули силовики. По их словам, такое на Украине происходит регулярно.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что мобилизация ТЦК является охотой на граждан республики.

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