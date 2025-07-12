На Украине повторно мобилизовали в ВСУ вернувшихся из плена солдат

ТЦК на Украине повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из плена солдат

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернувшихся в страну из российского плена солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В силовом ведомстве в качестве примера рассказали о мобилизации активиста Майдана Андрея Коломийца.

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат», — подчеркнули силовики. По их словам, такое на Украине происходит регулярно.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что мобилизация ТЦК является охотой на граждан республики.