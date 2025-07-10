В Раде назвали охотой на людей мобилизацию на Украине

Депутат Рады Мазурашу: Украинская мобилизация это охота на граждан

Мобилизация территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) является охотой на граждан республики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает РИА Новости.

«Они [военкомы] фактически охотятся на граждан Украины. Все мы догадываемся, что это вызывает крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству», — рассказал нардеп.

По его словам, большинство граждан Украины вынуждены скрываться из-за практики силовой мобилизации, а действия самих военкомов негативно сказываются на обороноспособности республики.

Ранее командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий заявил, что украинцев, которые поддерживают российские удары по ТЦК, необходимо судить и сажать по статье о госизмене.