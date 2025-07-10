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19:33, 10 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали охотой на людей мобилизацию на Украине

Депутат Рады Мазурашу: Украинская мобилизация это охота на граждан
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизация территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) является охотой на граждан республики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает РИА Новости.

«Они [военкомы] фактически охотятся на граждан Украины. Все мы догадываемся, что это вызывает крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству», — рассказал нардеп.

По его словам, большинство граждан Украины вынуждены скрываться из-за практики силовой мобилизации, а действия самих военкомов негативно сказываются на обороноспособности республики.

Ранее командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий заявил, что украинцев, которые поддерживают российские удары по ТЦК, необходимо судить и сажать по статье о госизмене.

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