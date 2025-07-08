В «Айдаре» призвали сажать за госизмену за поддержку ударов по военкоматам

Командир «Айдара» Дикий призвал сажать за госизмену за поддержку ударов по ТЦК

Украинцев, которые поддерживают российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), необходимо судить и сажать по статье о госизмене. Преследовать сограждан, недовольных работой военкоматов, призвал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий.

«К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. (...) Чтобы таких паковали и давали сроки по 111-й статье Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")», — заявил военный.

Он выразил уверенность, что Служба безопасности Украины должна уничтожать таких людей, потому что они выбрали сторону «врага».

Ранее стало известно, что военкоматы на Украине частично переведут свою работу в онлайн-формат. Это решение было принято на фоне российских ударов по зданиям ТЦК.