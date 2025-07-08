В «Айдаре» призвали сажать за госизмену за поддержку ударов по военкоматам

Украинцев, которые поддерживают российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), необходимо судить и сажать по статье о госизмене. Преследовать сограждан, недовольных работой военкоматов, призвал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий.
«К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. (...) Чтобы таких паковали и давали сроки по 111-й статье Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")», — заявил военный.
Он выразил уверенность, что Служба безопасности Украины должна уничтожать таких людей, потому что они выбрали сторону «врага».
Ранее стало известно, что военкоматы на Украине частично переведут свою работу в онлайн-формат. Это решение было принято на фоне российских ударов по зданиям ТЦК.