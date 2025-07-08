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10:19, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия ударов по ТЦК

Спикер Саранцев: ТЦК переведут часть своей работы в онлайн-формат
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне последних ударов. Об этом заявил спикер сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает ТСН в своем Telegram-канале.

«Некоторые услуги будут предоставляться дистанционно, некоторые — непосредственно в ТЦК, но с максимальными требованиями к мерам безопасности. В то же время мобилизационные процессы будут продолжаться», — указал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах ТЦК, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт. Глава региона отметил, что удары по ТЦК стали возможны благодаря «информированию от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях».

В частности, в подтверждение слов Балицкого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» привел скриншоты комментариев из украинских пабликов. Новости об ударах по ТЦК сопровождаются радостными возгласами: «молодцы», «наконец-то», «заслужили».

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