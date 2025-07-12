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21:21, 12 июля 2025Мир

В США уволили причастных к расследованиям против Трампа

Министр юстиции США Бонди уволила 20 причастных к расследованиям против Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Министр юстиции США Бонди уволила 20 человек, причастных к расследованиям против президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что среди освобожденных от своих должностей есть и прокуроры, и помощники, не игравшие серьезной роли в судебных разбирательствах.

Ранее газета The New York Times написала, что американский спецпрокурор Джек Смит, который вел расследование двух уголовных дел против Трампа, заявил о намерении уйти в отставку.

В 2024 году издание Business Insider писало, что Трамп, пользуясь полномочиями президента США, может «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

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