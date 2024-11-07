В США раскрыли способ ухода Трампа от уголовного преследования

BI: Трамп может избежать наказания по уголовным делам, если помилует себя

Дональд Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования. Способ ухода республиканца от наказания раскрыло издание Business Insider.

Утверждается, что доказательства незаконных действий, совершенных Трампом в роли президента, «запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете». При этом будущий президент может уволить предъявившего ему обвинения спецпрокурора Джека Смита.

«Трамп может попросить своего генерального прокурора уволить Смита. Он также может попросить суды прекратить федеральное преследование, поскольку существует давняя политика министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности во время пребывания в должности или попытаться помиловать себя», — указано в материале.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США готовится закрыть федеральные уголовные дела против Трампа. «Чиновники Минюста рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», — указано в сообщении.