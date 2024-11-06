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22:37, 6 ноября 2024Мир

В США готовятся закрыть уголовные дела против Трампа

NBC: Минюст США может закрыть уголовные дела против Трампа из-за его победы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство юстиции США готовится закрыть федеральные уголовные дела против Дональда Трампа в связи с его победой на выборах президента США. Об этом знакомые с ситуацией источники сообщили телеканалу NBC.

«Чиновники Минюста рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа до его вступления в должность, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», — указано в сообщении.

Отмечается, что чиновники министерства уже смирились с тем, что в ближайшее время не получится провести заседания по делу о штурме Капитолия и по делу о секретных документах. Источники подчеркнули, что эти дела «погрязли в юридических вопросах».

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден позвонит Трампу и поздравит его с победой на выборах. После этого он также выступит с обращением к нации.

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