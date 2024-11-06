Байден поздравит Трампа с победой на выборах

ABC: Байден в среду созвонится с Трампом и поздравит его с победой на выборах

Действующий президент США Джо Байден позвонит Дональду Трампу и поздравит его с победой на выборах. Об этом пишет ABC News в соцсети X со ссылкой на источник.

По данным телеканала, глава государства позвонит Трампу в среду, 6 ноября. На следующий день он намерен выступить с обращением к нации.

Ранее Трампа поздравила его соперница от демократов Камала Харрис. В ходе разговора она признала свое поражение. Сообщалось, что политики также обсудили важность мирной передачи власти.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования станут известны 11 декабря.